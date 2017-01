POL-FR: Lörrach: Aufmerksame Nachbarn melden Einbruch - "Täterin" berechtigt im Haus

Freiburg (ots) - Lörrach: Aufmerksame Nachbarn melden Einbruch - "Täterin" berechtigt im Haus

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Einbruchskriminalität appelliert die Polizei immer wieder an die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. Dass dies beherzigt wird, zeigten die bisherigen Anrufe und Hinweise. Eine weitere Meldung über einen vermeintlichen Einbruch erreichte die Polizei am Montagnachmittag aus Hauingen. Dort wurde beobachtet, wie sich eine Person an der Eingangstür eines Wohnhauses zu schaffen machte und schließlich ins Haus gelangte. Der Zeuge meldete die für ihn verdächtige Beobachtung sofort, worauf eine Streife zum Haus eilte und es überprüfte. In ihm hielt sich eine Frau auf, die kontrolliert wurde. Die 56-Jährige gab an, berechtigt im Haus zu sein und im Auftrag der abwesenden Eigentümer das Gebäude vorzuheizen. Nachdem sich die Angaben der Frau bestätigten, rückte die Streife wieder ab. Auch wenn es sich einen falschen Alarm handelte, handelte der Zeuge richtig.

