POL-FR: örrach-Brombach: Fußgänger überquert Straße und wird von Auto erfasst

Freiburg (ots) - örrach-Brombach: Fußgänger überquert Straße und wird von Auto erfasst

Am Montagmorgen ereignete sich im Stadtteil Brombach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Um 6.40 Uhr befuhr ein Renault-Fahrer die Schopfheimer Straße und bog nach links in die Franz-Ehret Straße ab. Hierbei erfasste er einen 57-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand etwa 500 Euro Schaden. Die Franz-Ehret-Straße war längere Zeit einspurig gesperrt.

