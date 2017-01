POL-FR: Müllheim - Bruder und Schwester festgenommen

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 21. Januar, erschien gegen 12.00 Uhr ein 19-jähriger Mann bei der Polizei in Müllheim. Er wollte eine offene Geldstrafe in Höhe von über 600 Euro für seine 26-jährige Schwester bezahlen, welche von der Polizei in Passau aktuell festgenommen wurde. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellte sich allerdings heraus, dass auch er zur Festnahme im Fahndungssystem der Polizei ausgeschrieben war. Nachdem die Familie der beiden Geschwister auch die Bezahlung der Geldstrafe in Höhe von knapp 700 Euro für den Bruder organisieren konnte, wurde dieser ebenfalls wieder auf freien Fuß gelassen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell