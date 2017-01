POL-FR: Gewerbepark Breisgau - Handfester Streit in der Sammelunterkunft

Freiburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 22. Januar, musste bei einem handfesten Streit zwischen zwei gambischen Asylbewerbern in der Sammelunterkunft für Flüchtlinge im Gewerbepark Breisgau die Polizei einschreiten. Was mit einem Wortgefecht begann, endete bei einem der jungen Männer mit Verletzungen am Kopf und auf dem Rücken. Ein 20-Järiger Mann zerschlug infolge der Streitigkeiten seine Tasse auf dem Kopf des 21-jährigen Kontrahenten, welcher zudem Schnittverletzungen am Rücken erlitten hatte. Der junge Mann musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Das Sicherheitspersonal konnte vor Ort die beiden Männer bereits trennen. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell