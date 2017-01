POL-FR: Müllheim - Alkoholisiert und ohne Führerschein zum Alarm

Freiburg (ots) - Als nach einem Brandmeldealarm in einem Firmengebäude in der Lörracher Straße in Müllheim am Freitagabend, 20. Januar, gegen 22.30 Uhr ein Verantwortlicher der Firma mit seinem Pkw vor Ort erschien, staunten die Polizeibeamten nicht schlecht. Der 55-jährige Fahrer des Wagens hatte offensichtlich nicht mit der Polizei vor Ort gerechnet und lenkte mit über 0,9 Promille seinen Pkw. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da es sich bei dem Einsatz schlußendlich um einen Fehlalarm gehandelt hatte, mussten die Beamten dennoch nicht gänzlich unverrichteter Dinge abziehen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell