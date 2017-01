POL-FR: Neuenburg - Rasante Verfolgung - Fahrzeug flüchtet vor der Polizei

Freiburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 21. Januar, um kurz vor 04.00 Uhr kam einer Polizeistreife in der Freiburger Straße Einmündung Bahnhofstraße in Neuenburg ein hellblauer Citroen C3 mit französischer Zulassung entgegen. Die Beamten wendeten zum Zwecke einer Überprüfung den Streifenwagen. Der etwa 25-30 jährige Fahrzeuglenker mit südländischem Teint beschleunigte daraufhin seinen Wagen und fuhr in Richtung Grenzübergang Neuenburg davon. Im Bereich Kreuzung Kronenrain missachtete der Flüchtende das Rotlicht einer Ampel. Ein von links herannahendes Fahrzeug musste eine Vollbremsung einleiten um einer Kollision zu entgehen. Mit Martinshorn und Blaulicht konnte sich der Streifenwagen kurzzeitig vor den Flüchtenden Wagen setzen. Der Fahrer des Fahrzeugs drängelte sich allerdings am Streifenwagen vorbei und versuchte den Dienstwagen gegen den Bordstein zu drängen. Auch hier konnte ein Unfall nur durch eine Vollbremsung durch die Polizeibeamten verhindert werden. Dem Pkw, welcher mit einer Person besetzt war, gelang letztlich mit hoher Geschwindigkeit die Flucht über die Grenze. Über das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen, laufen derzeit weitere Ermittlungen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell