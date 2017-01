POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Gundelfingen: Verkehrsunfallflucht nach Fahrradunfall in Gundelfingen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, gg. 17.00 Uhr, wurde eine 17-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Alten Bundestraße in Gundelfingen in Richtung Freiburg auf dem Fahrradweg fuhr, an der Kreuzung der Hans-Bunte-Straße von einem hellen Pkw erfasst und leicht verletzt. Ferner wurde das Fahrrad beschädigt. Der Unfall ereignet sich auf dem Fahrradübergang der Rechtsabbiegerspur, die zum BAB-Zubringer führt. Der Autofahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) oder dem Polizeiposten Gundelfingen (Tel 0761/5036590) in Verbindung zu setzen.

