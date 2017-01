POL-FR: Laufenburg. Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Säckinger Straße. Ein noch unbekannter Täter hebelte die Terrassentür auf und gelangte so in das Gebäude. Drinnen durchsuchte er Schränke, Kommoden und Schubladen im Erd- und Obergeschoß. Entwendet wurde nach bisherigem Stand eine alte Taschenuhr. Im ersten Obergeschoss wurde ein Rollladen heruntergelassen, daher wird davon ausgegangen, dass die Tatzeit in der Dämmerung oder Dunkelheit stattfand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) in Verbindung zu setzen.

