POL-FR: Bad Säckingen. Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Kindern

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 17.50 Uhr auf der Eggbergstraße. Dort fuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Opel Astra in Richtung Bad Säckingen. In einer Rechtskurve kam er, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden BMW einer Familie zusammen. Die drei auf der Rücksitzbank sitzenden Kinder im Alter von sechs, 14 und 16 Jahren wurden dabei leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung ins Spital gebracht werden. Die Eltern und der Opel-Fahrer wurden nicht verletzt. Am Opel entstand ein Sachschaden von 2500 Euro, am BMW 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell