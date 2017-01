POL-FR: Görwihl. Einbruch in Grund- und Werkrealschule - Täter versuchte Feuer zu legen

Freiburg (ots) - Zu einem Einbruch in die Schule in Görwihl kam es zwischen Freitag 13.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.30 Uhr. Noch unbekannte Täter drangen am Wochenende über ein Fenster in die Schule ein und versuchten an verschiedenen Orten Feuer zu legen. Im Eingangsbereich sowie auch im Materialraum im zweiten Obergeschoss gab es Brandstellen. In den Fluren sowie im Lehrerzimmer und der Herrentoilette konnten angebrannte Streichhölzer und Papiertücher festgestellt werden. Vor dem Eingangsbereich wurde der Mülleimer mit Zeitschriften aus der Schule befüllt und angezündet. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende an der Schule in Görwihl gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Görwihl (07764/9329980) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell