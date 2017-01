POL-FR: Waldkirch und Denzlingen: Zwei Raubüberfälle auf Spielhalle und Tankstelle

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Mit zwei Raubüberfällen am Sonntag (22.1.2017) in Waldkirch und Denzlingen beschäftigt sich das Kriminalkommissariat Emmendingen und sucht Zeugen zu den beiden Taten.

Zunächst überfielen zwei bislang unbekannte Männer gegen 16.45 Uhr eine Spielhalle in Waldkirch in der Rudolf-Blessing-Straße. Sie bedrohten eine Angestellte mit einer Pistole, forderten Bargeld, flüchteten jedoch ohne Beute zu Fuß in Richtung Stadtrainsee.

Kurz nach 18.00 Uhr betraten wiederum zwei Unbekannte den Kassenraum einer Tankstelle in Denzlingen in der Waldkircher Straße, bedrohten zwei Angestellte ebenfalls mit einer Pistole und verlangten Bargeld. Die Täter raubten einen dreistelligen Betrag und flüchteten in unbekannte Richtung.

Von den unbekannten Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: Ca. 23 bis 30 Jahre alt, ca. 165 bis 175 cm groß, schlank, dunkelbraune Augen. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent und trug einen schwarzen Parka, ein schwarzes Sweatshirt, ein schwarz-weißes Halstuch, eine schwarze Mütze und dunkle Handschuhe. Er führte eine graue Pistole mit sich.

Täter 2: Etwa 25 Jahre alt, ca. 170 bis 190 cm groß, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze und einen schwarzen Schal.

Auf Grund der Tatbegehung und des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs könnte zwischen den beiden Überfällen ein Tatzusammenhang bestehen.

Die Kripo Emmendingen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07641/582-200.

wr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell