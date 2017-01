POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Am 21. Januar 2017 ereignete sich gegen 08:40 Uhr im Rimsinger Ei ein Verkehrsunfall, bei dem an den zwei beteiligten Fahrzeugen Totalschaden entstand und einer der Fahrer verletzt wurde. Eine Autofahrerin, die von Breisach kommend die B 31 in Richtung Oberrimsingen queren wollte, übersah ein anderes Fahrzeug, das in Richtung Breisach unterwegs war. Es kam zum seitlichen Zusammenprall im Kreuzungsbereich und beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn abgewiesen. Zur Unfallzeit herrschte dichter Nebel und die Fahrbahn war durch überfrierende Nebelnässe leicht glatt. Der verletzte Fahrer wurde in eine Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell