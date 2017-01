POL-FR: March - Immenser Sachschaden nach Einbruch

Freiburg (ots) - March - Wie die Vandalen hausten bislang unbekannte Täter, die in der Nacht von Freitag auf Samstag das Schulgebäude in der Konrad-Stürtzel-Straße in March-Buchheim heimsuchten. Zunächst war versucht worden eine Seitentüre aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Danach gelangten die Täter nach Einschlagen einer Glasscheibe an der Ostseite des Gebäudes ins Innere. Dort wurden im Erdgeschoss mehrere verschlossene Türen mit brachialer Gewalt aufgebrochen und dadurch total beschädigt. Dies wiederholte sich im 1. Obergeschoss. In den Klassenzimmern wurden wohl sämtliche Schränke durchsucht. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Der Polizeiposten March bittet unter der Rufnummer 07665 93429-3 um Mitteilung aller Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen können.

