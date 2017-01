POL-FR: Breisach - Räuberischer Diebstahl

Freiburg (ots) - Breisach - Am Freitagabend wurde gegen 20 Uhr in der Tankstelle in der Ihringer Landstraße in Breisach ein räuberischer Diebstahl begangen. Ein Mann hatte den Verkaufsraum betreten und nach mehreren Stangen Zigaretten gefragt. Nachdem diese in einer Tüte bereitgestellt waren, wollte er noch eine einzelne Packung haben. Als die Kassiererin sich zum Regal umdrehte, ergriff der Mann die Tasche mit den Tabakwaren und rannte zum Ausgang. Dort konnte er, da die Tür nach innen aufging, von der Beschäftigten eingeholt werden. Trotz Gegenwehr gelang es ihr, ihn so lange festzuhalten, bis Hilfe eintraf. Durch die hinzugezogene Polizei wurde der Mann vorläufig festgenommen. Nach ersten Ermittlungen besteht der begründete Verdacht, dass er für mehrere Tankbetrügereien sowie einen gleichartigen Zigarettendiebstahl vor nicht allzu langer Zeit in Frage kommt. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der in Frankreich wohnhafte Franzose wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell