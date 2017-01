POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - In der Nacht zum vergangenen Samstag ereignete sich gegen 03:15 Uhr in der Salzhofstraße in Breisach-Gündlingen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und feuchter Fahrbahn ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen einen größeren Begrenzungsstein und in der Folge gegen eine Mauer und einen Lichtmast, der hierdurch komplett zerstört wurde. Anschließend wurde der Pkw nach rechts abgewiesen, überschlug sich und kam stark beschädigt am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges entfernte sich zunächst vom Unfallort, meldete sich jedoch später bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell