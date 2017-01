POL-FR: Emmendingen: Scheiben eingeschlagen/Emmendingen: Unfallzeugen gesucht/Forchheim: Versuchter Einbruch/Emmendingen: Einbruch in Sonnenstudio/Herbolzheim: Unfallflucht/Herbolzheim: Narrentreiben

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (6 Meldungen) -

Emmendingen: Scheiben an VW Polo eingeschlagen

Über das vergangene Wochenende, zwischen Samstagnachmittag (21.01.17) und Montagmorgen (23.01.17), wurde an einem VW Polo, der auf dem hinteren Parkplatz am Bahnhof abgestellt war, alle vier Seitenscheiben und die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Emmendingen: Verkehrsunfall in der Kollmarsreuter Straße - Unfallzeugen gesucht

Am Samstagmorgen (21.01.17), gegen 09.10 Uhr, kam es auf der Kollmarsreuter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Ford Fiesta Fahrerin fuhr vom Gelände des LIDL-Einkaufsmarktes auf die Kollmarsreuter Straße und kollidierte hier mit einer Ford KA-Fahrerin. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei Zeugen des Unfallgeschehens. Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0.

Forchheim: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagnachmittag (20.01.17), zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam über die Terrassentüre in ein Wohnhaus im Tennenbacher Weg einzudringen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Inwieweit die Täter durch die Rückkehr der Hauseigentümer von ihrem Vorhaben abließen, ist bislang unbekannt. Wer rund um die Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen von ortsfremden Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

Emmendingen: Einbruch in Sonnenstudio

Bereits vergangene Woche, in der Nacht von Donnerstag (19.01.17) auf Freitag (20.01.17), drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Sonnenstudios in der Hochburger Straße ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag aus einer Kasse. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Herbolzheim: Unfallflucht im Entennest

Am Sonntag (22.01.17), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein geparkter goldfarbener VW Golf auf dem Parkplatz im Bereich des Entennest 12 durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Herbolzheim: Narrentreiben mit vielen polizeilichen Einsätzen

Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums der Herbolzheimer Karnevalsgesellschaft in Herbolzheim wurde am Sonntag (22.01.17) ein Fastnachtsumzug, an dem 106 Zünfte und Gruppen teilnahmen, durchgeführt. Am Umzug nahmen ca. 5600 Hästräger und Musikanten teil. Die Anzahl der Zuschauer wird auf ca. 8000 Personen geschätzt. Im Verlauf des Umzuges kam es von Seiten jugendlicher Gruppierungen aus dem Freiburger Raum zu einer Vielzahl von Ordnungsstörungen. Insgesamt verzeichnete die Polizei sechs Gewahrsamnahmen, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und eine Vielzahl von Platzverweisen. Trotz eines hohen Kräfteansatzes von Polizeibeamten und Diensthunden hatten die Beamten alle Hände voll zu tun, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen.

