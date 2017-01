POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Ebringen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am 21.01.2017, im Zeitraum zwischen 00:30 und 00:45 Uhr, ereignete sich in der Schönbergstraße in Ebringen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Schönbergstraße talwärts und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Hierbei touchierte das Fahrzeug ein Mauerwerk eines angrenzenden Grundstücks, welches dadurch beschädigt wurde. An der Mauer konnten entsprechende Metallabsplitterungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden ist im vierstelligen Bereich angesiedelt. Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

ff

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell