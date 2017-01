POL-FR: Freiburg-Haslach: Ruhestörung endet mit Wohnungsdurchsuchung

Freiburg (ots) - STADTKREIS FREIBURG

Wegen massiver Ruhestörung befand sich eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Süd am 22.01.2017 gegen 06:30 Uhr in der Blauenstraße. Neben lauter Musik konnten die Beamten jedoch starken Marihuana-Geruch aus der Wohnung wahrnehmen und wurden unmittelbar nach dem Öffnen, bevor sie noch erste Maßnahmen treffen konnten, gewaltsam vor verschlossene Türen gedrängt. Nach direkter Absprache mit der Staatsanwaltschaft lag die Anordnung zur Öffnung sowie Durchsuchung der Wohnung vor, so dass Streifen der Polizeireviere Freiburg-Nord, Freiburg-Süd in Begleitung der Hundestaffel die Wohnung betreten und durchsuchen konnten. In der Toilette konnten noch leichte Antragungen von vermutlich Marihuana festgestellt werden. Eine Blutentnahme beim 24jährigen Wohnungsinhaber, der bereits mehrfach polizeilich im Btm-Bereich in Erscheinung getreten ist und aufgrund seiner hohen Aggressivität in Gewahrsam genommen werden musste, wurde veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.

Er wird sich nun mindestens wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

