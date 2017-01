POL-FR: Waldhut-Tiengen. Geld in der Fußgängerzone aus der Hand gerissen - Polizei rät zur Vorsicht

Freiburg (ots) - Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr in der Tiengener Fußgängerzone. Dort wurde ein 18 Jahre alter Mann in Höhe des Cafe Oberles von einem jungen Mann mit südländischem Aussehen angehalten, der ihm eine Schreibmappe mit Unterschriftenliste in die Hand drückte. Auf dem Schreibstück war in schlechtem deutsch ein Spendenaufruf verfasst, bei welchem auch die EU-und Deutschlandfahne, sowie das Behinderten- und Rollstuhlembleme aufgedruckt waren. Der 18-jährige schaute sich das Schriftstück an und war bereit 10 Euro zu spenden. Als er aus seiner Geldbörse einen 100-Euro-Schein nahm um diesen zu wechseln, entriss ihm der angebliche Spendensammler den Geldschein und rannte in Richtung Sulzerring weg. Zwei weitere junge Personen, welche ebenfalls mit Passanten in der Fußgängerzone zwecks Spende sprachen, rannten ebenfalls in die gleiche Richtung davon. Das Opfer verfolgte die Flüchtenden, verlor sie dann aber aus den Augen. Der Täter war zwischen 16 und 20 Jahre alt, schlank und zirka 1,70 cm groß. Er hatte einen Stoppelbart und ein südländisches Aussehen. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und schwarze Schildkappe, über der er die Kapuze trug. Seine beiden Begleiter waren von ähnlichem Aussehen und Alter. Augenscheinlich waren die Täter bereits um die Mittagszeit in der Waldshuter Fußgängerzone unterwegs. Um 12.40 Uhr meldete eine Bürgerin, dass in der Innenstadt von Waldshut drei bis vier südländische Männer unterwegs sind, die ihrem Bruder 10 Euro Spendengeld abschwatzten und er auf einer Liste unterschrieben musste. Möglicherweise könnte es sich hier um die gleiche Täterschaft handeln. Die Polizei sucht Zeugen und rät zur Vorsicht im Umgang mit den betrügerischen Spendensammlern. Polizeirevier Waldshut 07751/8316-531.

