POL-FR: - Dettighofen. Glätteunfall - Klettgau/ Erzingen. 9000 Euro Sachschaden - Verursacher geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Dettighofen. Glätteunfall

Zu einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn kam es am Samstag gegen 11.50 Uhr auf der L 163 zwischen Baltersweil und Jestetten. Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinem Audi in Richtung Jestetten und kam in einer leichten Rechtskurve, vermutlich durch Glätte, ins Schleudern. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem Heck an einen entgegenkommenden Audi eines 41-jährigen. Verletzt wurde niemand, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

Klettgau/ Erzingen. 9000 Euro Sachschaden - Verursacher geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden kam es zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagmorgen 09 Uhr in der Hauptstraße in Erzingen. Dort stellte abends eine Frau ihren VW Touran ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen gegenüber vom Bahnhofsparkplatz. Als sie am Morgen wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie starke Beschädigungen über die gesamte Fahrzeuglänge fest. In unmittelbarer Nähe konnten Spiegelteile eines Opel Astra sowie gelbe Lacksplitter gefunden werden. Gelbe Lackantragungen waren auch am Touran vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass der Unfall sich in der Nacht ereignet hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) in Verbindung zu setzen.

