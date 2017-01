POL-FR: Bernau. Auto angefahren und geflüchtet

Freiburg (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagmittag gegen 12 Uhr in der Hofstraße in Richtung Liftstation Hofeck. Ein 59 Jahre alter Mann befuhr mit seinem BMW die in diesem Bereich enge Straße. Dabei kam ihm ein Skoda Octavia entgegen und er verlangsamte seine Fahrt bis hin zum Stillstand. Auf der rechten Seite befand sich ein hoher Bordstein, sodass der BMW-Fahrer nicht weiter zur Seite fahren konnte. Auf der linken Seite parkten mehrere Fahrzeuge ordnungsgemäß an der Straße. Der entgegenkommende Skoda versuchte sich an den geparkten Pkws und dem BMW vorbei zu drängen und streifte den BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Skoda-Fahrer weiter. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

