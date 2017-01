POL-FR: Waldkirch: Diebstahl am Marktplatz / Waldkirch: Kfz-Sachbeschädigung

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Diebstahl am Marktplatz

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, wurde während des Geschäftsbetriebes aus der Kasse des Reformhauses am Marktplatz Bargeld entwendet. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei schlanke, circa 180 cm große, dunkel gekleidete Männer um die 40 Jahre alt, welche mit osteuropäischen Akzent sprachen. Eine der beiden Personen verwickelte das Personal in ein Gespräch, um diese abzulenken, während die andere Person nach bisherigem Ermittlungsstand die Kasse öffnete und alle Geldscheine entwendete. Zeugen, welche die Personen beim Verlassen des Geschäfts gesehen haben oder diese genauer beschreiben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldkirch, 07681/4074-0, zu melden.

Waldkirch: Kfz-Sachbeschädigung

Auf dem Lidl Parkplatz in Waldkirch beschädigte nach momentanem Kenntnisstand der Polizei ein bislang unbekannter Täter am Samstag, zwischen 13.45 Uhr und 14.10 Uhr, einen silbernen Mercedes, C-Klasse. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite von der Beifahrertür bis zum hinteren Kotflügel zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier in Waldkirch, Telefon 07681/4074-0, zu melden.

