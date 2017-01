POL-FR: Nachtrag zu Zell i.W.: Schlägerei bei Fasnachtsveranstaltung - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Nachtrag zu Zell i.W.: Schlägerei bei Fasnachtsveranstaltung - Polizei bittet um Hinweise

Der Vorfall trug sich am Samstagabend gegen 22.45 Uhr zu.

Zell i.W.: Schlägerei bei Fasnachtsveranstaltung - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Vorfall bei einer Fasnachtsveranstaltung in der Constanze-Weber-Gasse bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 22.45 Uhr teilte ein Bürger der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Zelt der "Wösch Wibar" mit. Beim Eintreffen der Polizei wurde lediglich noch ein 26-jähriger, unverletzter Mann angetroffen. Dieser gab an, dass er eine Auseinandersetzung mit einem anderen, unbekannten Hästräger hatte, der sich jedoch nicht mehr vor Ort befand. In dem durch den Streit ausgelösten Tumult erhielt eine unbeteiligte 19-jährige Frau einen Schlag auf den Hinterkopf. Dadurch wurde sie leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07622/666980).

