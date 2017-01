POL-FR: Hausen-Raitbach: Einbruch in Schule

Freiburg (ots) - Hausen-Raitbach: Einbruch in Schule

Zwischen Samstagabend, 17 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr, wurde in eine Schule in Raitbach eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster zum Pferdestall auf und gelangten über den Heuspeicher in die angrenzenden Räume der Kaspar-Hauser-Schule. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen, wobei ihnen Bargeld in die Hände fiel. Das Polizeirevier Schopfheim ermittelt und bittet Zeugen, die im Bereich der Kaspar-Hauser-Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden (07622/666980).

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell