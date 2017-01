POL-FR: Lörrach: Espressokanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen - Feuerwehr muss gewaltsam in Wohnung eindringen

Freiburg (ots) - Lörrach: Espressokanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen - Feuerwehr muss gewaltsam in Wohnung eindringen

Kurzzeitig Aufregung gab es am Sonntagabend in der Friedrich-Ebert-Straße. In einem dortigen Mehrfamilienhaus löste kurz nach 18.30 Uhr der Rauchmelder aus und schlug Alarm. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 22 Mann an und stellte Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. OG fest. Da auf Rufen und Klingeln niemand öffnete, drangen Feuerwehrleute gewaltsam in die Wohnung ein und fanden die Ursache in der Küche. Dort stand auf einer eingeschalteten Herdplatte eine Espressokanne, deren Plastikgriff durch die große Hitze schmolz und dadurch qualmte. Die Feuerwehrleute nahmen die Kanne vom Herd, schalteten die Herdplatte aus und lüfteten die Wohnung. Es entstand nur geringer Schaden.

