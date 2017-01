POL-FR: Lörrach: Sonderkontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest und stellt Unfallflüchtigen

Freiburg (ots) - Lörrach: Sonderkontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest und stellt Unfallflüchtigen

Am vergangenen Wochenende setzte die Polizei ihre Sonderkontrollen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Einbruchskriminalität fort. Dabei kam es zur Festnahme von zwei Osteuropäern, die zu Fuß im Stadtteil Stetten unterwegs waren und einer Zivilstreife auffielen. Die Personen wurden angehalten und kontrolliert. Beide hatten keinerlei Ausweispapiere bei sich, dafür eine Tasche mit diversem Einbruchswerkzeug. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass ganz in der Nähe in ein Wohnhaus eingebrochen worden war. Da sich der Verdacht gegen die beiden Albaner richtete, wurden sie festgenommen und die Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte einen unfallflüchtigen Autofahrer und nahmen eine Autofahrerin fest, die mittels Haftbefehl gesucht wurde.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell