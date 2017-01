POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Schallstadt-Mengen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, wurde zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Alemannenstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in das Haus. Zuvor versuchten sie die Hauseingangstüre gewaltsam aufzuhebeln, woran sie jedoch scheiterten. Entwendet wurde ein Geldbeutel sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

