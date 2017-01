POL-FR: Freiburg-Wiehre: Wohnungseinbruch in der Günterstalstraße

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am 20.01.2017, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Haus in der Günterstalstraße ein. Hierfür schlug er ein Fenster der Terrassentüre auf und verschaffte sich unbefugt Zutritt in das Innere des Gebäudes. Bei dem Einbruch wurde Schmuck entwendet. Am Objekt entstand ein Schachschaden von mehreren hundert Euro.

ff

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell