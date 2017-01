POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Versuchter Einbruch in einer Seniorenwohnanlage

Freiburg (ots) - Am 21.01.2017, gegen 15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter drei Wohnungstüren in einer Seniorenwohnanlage aufzubrechen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

