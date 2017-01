POL-FR: Feldberg - Rodelunfall mit fünf Verletzten

Freiburg (ots) - Am späten Sonntagnachmittag kam es auf dem Feldberg, am gut besuchten Auslauf der Grafenmattpiste, zu einem Unfall beim Rodeln. Eine 38-jährige Frau befuhr gemeinsam mit ihrer 9-jährigen Tochter auf einem Holzschlitten einen Hang im unteren Teil der Grafenmattpiste. Im Bereich des Auslaufes hielt sich zu diesem Zeitpunkt ein 36-jähriger Familienvater mit seinen beiden Töchtern im Alter von 1 und 4 Jahren auf. Aufgrund der Geschwindigkeit konnte die Lenkerin des Schlittens nicht mehr ausweichen bzw. anhalten, so dass es zur Kollision mit der erwähnten Familie kam. Dabei wurden sämtliche fünf Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt, sie erlitten zum Teil Prellungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig und von den Beteiligten ausdrücklich nicht gewünscht. Gegen die Rodlerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

RTN/PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell