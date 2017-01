POL-FR: Gefährliche Körperverletzung - Glasflasche als Schlagwerkzeug benutzt - Auseinandersetzung bei Fasnetsveranstaltung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Ortsteil: Minseln

Am Sonntagmorgen 22.01.2017 gegen 01:20 Uhr kam es bei der Fasnetsveranstaltung in der Alban-Spitz Halle in Minseln gegen zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 52-jähriger Mann durch einen Schlag mit einer Glasflasche am Kopf verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Gruppe von drei Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren Ärger mit einem Partygast gehabt haben, infolgedessen einer der drei Personen dem Mann die Flasche über den Kopf schlug. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Alle drei gingen nach der Tat flüchtig, zwei von ihnen konnten jedoch kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden (07623 7404-0) zu melden.

mh FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell