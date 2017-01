POL-FR: Gasaustritt in Wohngebiet - Kleines Leck an Gasleitung im Rahmen von Bauarbeiten entdeckt

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Bad Bellingen

Am 21.01.2017 gegen 13:50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Rahmen von Tiefbauarbeiten leichter Gasgeruch festgestellt worden sei. Die Bauarbeiten wurden sofort eingestellt.

Da zunächst nicht abgeschätzt werden konnte, in welchem Umfang ein Defekt an der Gasleitung vorliegt, wurde der Bereich an der Arbeitsstelle seitens der Polizei abgesperrt. Die Feuerwehr Bad Bellingen machte sich gemeinsam mit Mitarbeitern des zuständigen Energiedienstes auf die Suche nach der Ursache für den Gasaustritt. Nachdem mehrere Messungen durchgeführt wurden, konnte der Energiedienst schon bald wieder Entwarnung geben, da das Leck an der Gasleitung nur gering war.

Die Feuerwehr Bad Bellingen war mit 25 Mann im Einsatz. Nach Auskunft des Energiedienstes kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung für die Bevölkerung.

ow FLZ/mt

