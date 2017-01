POL-FR: Raub auf Busfahrer an Bushaltestelle

Freiburg (ots) - Bereich: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Ehrenkirchen Ortsteil Offnadingen

Am 22.01.17, gg. 01:10 Uhr, wartete ein unbekannter Täter an der Bushaltestelle an der B3 in Höhe Offnadingen.

Nachdem der Busfahrer an der Haltestelle angehalten hatte, bedrohte der mit einem Schal maskierte Täter den Busfahrer mit einer Pistole und forderte Geld.

Er flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Offnadingen mit einer geraubten schwarz-blauen Geldmappe.

Die eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung: männlicher Täter, ca. 18-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, hellhäutig, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt. Er war begleitet mit einem dunklen Anorak mit Kapuze, maskiert mit einem schwarzen Schal. Er war bewaffnet mit einer schwarzen Pistole.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-5777.

Oß/FLZ

