POL-FR: Bad Krozingen - Pkw geriet in Brand - Totalschaden

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 19. Januar, gegen 10.00 Uhr geriet ein Opel Astra in der Kirchsteige in Bad Krozingen in Brand. Nachdem die Fahrzeuglenkerin den Pkw geparkt hatte, fing es aus dem Motorraum an zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand an dem älteren Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Sehr zum Ärger der Besitzerin. Diese hatte den Wagen erst vor einer Woche bei einem Gebrauchtwagenhändler erworben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

