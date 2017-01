POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Täter bei Einbruch auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots) - Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Polizei am gestrigen Abend, 19.01.2017, kurz nach 22:00 Uhr mitgeteilt, dass sich in einem Versicherungsbüro in der Klarastraße vermutlich Einbrecher mit Taschenlampe aufhalten würden.

Mehrere Streifen der Polizeireviere Freiburg-Nord und -Süd sowie die Hundestaffel begaben sich sofort dortin und konnten die drei Täter noch im Objekt festnehmen. Computer und Monitore waren durch die Täter bereits im Hausflur zum Abtransport bereitgelegt worden.

Die drei Freiburger im Alter von 18, 18 und 20 Jahren türkischer, deutscher und italienischer Staatsangehörigkeit sind bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten und werden sich nun wegen des Einbruchs verantworten müssen.

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell