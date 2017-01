POL-FR: BAB 5 zwischen Riegel und Herbolzheim: Sperrung am Sonntag

Freiburg (ots) - Das Regierungspräsidium Freiburg teilt mit:

Die A 5 zwischen Riegel und Herbolzheim wird am Sonntag, 22. Januar, zwischen 8 und 9 Uhr für etwa eine Stunde voll gesperrt. Grund ist die Demontage einer Freileitung (20kv-Leitung), die nicht mehr benötigt wird. Das teilt das Regierungspräsidium Freiburg in einer Pressemitteilung mit. Der Verkehr wird an den Ausfahrten Herbolzheim (Richtung Süden) und Riegel (Richtung Norden) ausgeleitet.

Die Autofahrer werden gebeten, den ausgeschilderten Behelfsumleitungen zu folgen. Hierzu werden von der Autobahnmeisterei die erforderlichen Absperrungen mittels Warnleitanhänger und Vorwarnleitanhänger aufgestellt. Je nach Verlauf der Arbeiten kann es auch schneller gehen oder etwas länger dauern.

Quelle: Markus Adler, Pressesprecher Regierungspräsidium Freiburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell