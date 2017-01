POL-FR: Denzlingen: Einbruch in Schulhaus

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Vermutlich am späten Donnerstagabend (19.1.2017) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Schulkomplex in der Stuttgarter Straße. Aus der Aula wurde ein Monitor gestohlen und erheblicher Sachschaden verursacht.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, wobei sie davon ausgeht, dass die Tatzeit zwischen 18.00 und 22.00 Uhr liegt. Wer in diesem Zeitraum, oder auch danach, Wahrnehmungen gemacht hat, welche zur Klärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizei in Denzlingen unter Telefon 07666/93830 in Verbindung zu setzen.

rb / wr

