POL-FR: Emmendingen: Radler contra Fußgängerin - Unfallzeugen gesucht / Kenzingen: Unfallflucht auf Schulparkplatz des Gymnasiums

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Radler contra Fußgängerin - Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstagabend (19.01.17), gegen 21.40 Uhr, kam auf der Freiburger Straße in Höhe des REWE-Marktes zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei etwaige Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Kenzingen: Unfallflucht auf Schulparkplatz des Gymnasiums

Am Donnerstagvormittag (19.01.17), zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatzgelände des Gymnasiums Kenzingen geparkter roter VW Caddy durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell