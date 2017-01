POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ B31 Breitnau: 1. Folgemeldung zu: Verkehrsunfall mit Verletzten in der Kreuzfelsenkurve auf glatter Fahrbahn

Freiburg (ots) - 1.Folgemeldung:

Die B31 ist bergwärts auf einem Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Stand: 20.01.2017/ 12:10 Uhr

Am 20.01.2017, um 10.17 Uhr, ereignete sich auf der B31, in der Kreuzfelsenkurve, ein Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn. Ein schwarzer Ford Fiesta befuhr die B 31 bergwärts und wurde in der Kreuzfelsenkurve, auf glatter Fahrbahn, nach links aus der Kurve in den Gegenverkehr getragen. Hierbei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Renault Twingo. Der Fiesta war mit drei Personen besetzt, welche bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Der Twingo war mit zwei Personen besetzt. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug deformiert, sodass die Feuerwehr aus Hinterzarten die Personen befreien musste. Eine Person aus dem Twingo wurde schwer, der Fahrer leicht verletzt. Bei Dem Unfall waren neben der Feuerwehr aus Hinterzarten, der Rettungsdienst, die Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die B31 ist aktuell gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgt über den Verkehrsunfalldienst aus Freiburg.

Entsprechende Umleitungsstrecken sind eingerichtet.

Stand: 20.01.2017/ 12:00 Uhr

