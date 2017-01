POL-FR: Freiburg-Mooswald/ Elsässer Straße: Pkw-Fahrer fährt über Gehweg und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Freiburg (ots) - Bereits am 16.01.2017, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich im Freiburger Stadtteil Mooswald, auf der Elsässer Straße (Einmündungsbereich Hofackerstraße) in Fahrtrichtung Landwasser, eine Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer eines roten Renault Clio befuhr die Elsässer Straße in Fahrtrichtung Landwasser. Im Einmündungsbereich zur Hofackerstraße wollte ein Pkw, welcher vor dem roten Renault fuhr, nach links abbiegen. Der Abbiegevorgang verzögerte sich jedoch aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens da andere Kfz, die von Landwasser in Richtung Mooswald fuhren, zunächst durchgelassen werden mussten. Dem Fahrer des Clio ging dies vermutlich zu lange, sodass er nach rechts auf den Gehweg auswich und mit hoher Geschwindigkeit darauf fuhr um voranzukommen. Bei diesem Fahrmanöver musste nach Zeugenangaben ein Junge zur Seite springen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden.

Am Steuer des Fahrzeugs saß ein junger Mann.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Jungen sowie weitere Geschädigte bzw. Zeugen, die diesen Verkehrsvorgang beobachten konnten, sich unter der Rufnummer: 0761 882 4221 zu melden.

