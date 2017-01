POL-FR: Schallbach. Mit Softair-Waffen auf Waldspielplatz geschossen - Polizei stellt zwei Waffen sicher

Freiburg (ots) - Schallbach. Mit Softair-Waffen auf Waldspielplatz geschossen - Polizei stellt zwei Waffen sicher

Der Polizei wurde am Donnerstagnachmittag gemeldet, dass auf dem Waldspielplatz bei Schallstadt drei Personen mit Luftgewehren schießen würden. Die Polizei traf dort auch drei Personen an, die beiden Waffen lagen aber schon im Kofferraum ihres Autos. Es handelte sich in beiden Fällen um Softairwaffen, allerdings darf man auch diese Waffen nicht ohne entsprechende Erlaubnis in der Öffentlichkeit führen oder außerhalb des befriedeten Besitztums schießen. Die Beamten stellten die beiden Waffen sicher, gegen die 19 und 21 Jahre alten Besitzer wird Anzeige wegen der festgestellten waffenrechtlichen Verstöße erstattet.

