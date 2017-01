POL-FR: Lörrach. Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots) - Lörrach. Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag wurde in ein Wohnhaus in der Minna-Vortisch-Straße eingebrochen. Der oder die Täter brachen auf der Gebäuderückseite die Terrassentür auf und drangen in das Gebäude ein. Schränke und Schubladen wurden nach Wertsachen durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde eine Münzsammlung gestohlen.

