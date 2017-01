POL-FR: Titisee-Neustadt - Mutwillige Beschädigungen im St. Jakobus-Münster

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 15.01.2017, wurden an insgesamt drei Kirchenbänken im St. Jakobus-Münster 16 Aufhängevorrichtungen für Kopfbedeckungen oder Taschen mutwillig gewaltsam abgeschlagen. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei unter 07651/93360 entgegen.

