POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen. Ohne Führerschein am Steuer

Freiburg (ots) - Die Polizei kontrollierte am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Feldbergstraße einen VW. Der 53 Jahre alte Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, ihm war 2015 die Fahrerlaubnis nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Er musste das Auto stehen lassen, die Polizei nahm sicherheitshalber die Schlüssel des Fahrzeugs in Verwahrung. Die Ehefrau des Mannes, die Halterin des Autos ist, wird ebenfalls angezeigt, da sie ihr Fahrzeug nur Personen überlassen darf, die auch einen entsprechenden Führerschein besitzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell