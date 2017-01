POL-FR: Albbruck. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 34

Freiburg (ots) - Am Donnerstag wurden auf der B 34 bei Albbruck vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt, an den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 26000 Euro. Um 16.25 Uhr wollte der 81 Jahre alte Fahrer eines aus Richtung Hauenstein kommenden A Klasse-Mercedes nach links in die Albtalstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines aus Richtung Waldshut kommenden Mercedes der E-Klasse und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Klasse-Mercedes wurde nach der Kollision nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen im Einmündungsbereich wartenden C-Klasse Mercedes. In den beiden zuerst zusammengestoßenen Pkws wurden alle vier Insassen verletzt, sie wurden vor Ort von einem Notarzt und den Teams aus vier Rettungsfahrzeugen versorgt. Sie kamen anschließend in die Krankenhäuser Waldshut und Bad Säckingen. Die B 34 war während der Rettungsarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell