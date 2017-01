POL-FR: Freiburg-Altstadt: Junge wird von Straßenbahn erfasst

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 19.01.2017, befuhr gegen 16:15 Uhr ein Straßenbahnführer die Bertoldstraße in Richtung Eschholzstraße. Auf der Stadtbahnbrücke, im Bereich der dortigen Haltestelle Hauptbahnhof, überquerte ein 12-jähriger Fußgänger zu dieser Zeit die Gleise, vermutlich ohne dabei auf die einfahrende Straßenbahn zu achten. Hierbei kam es zur Kollision, wodurch sich der Junge leichte Verletzungen zuzog und zur weiteren Untersuchung in eine Freiburger Klinik gebracht wurde.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

kj/lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell