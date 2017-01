POL-FR: Lörrach: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in Flüchtlingsheim

Freiburg (ots) - Lörrach: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in Flüchtlingsheim

Am Mittwochnachmittag kam es in der Flüchtlingsunterkunft in Lörrach-Brombach zu Auseinandersetzungen, die ein polizeiliches Eingreifen erforderlich machten. Um 13.45 Uhr brach zwischen jugendlichen Flüchtlingen, Verantwortlichen der Unterkunft und dem Security ein Streit aus, der in Handgreiflichkeiten mündete. Offenbar ging es um die Auszahlung von Taschengeld. Dabei kam es auch zu Schubsereien, bei denen einige Beteiligte kleinere Blessuren davontrugen. Sprachliche Barrieren und Missverständnisse trugen ihren Teil zu dem Ganzen bei. Nachdem sich die Beteiligten beruhigt zu haben schienen, rückten die Streifen wieder ab. Etwa eine habe Stunden später ging ein erneuter Anruf ein, dass wieder gestritten wird. Die Streifen kehrten zurück und stellten fest, dass die Unstimmigkeiten noch nicht gänzlich ausgeräumt waren. Nach deeskalierenden Gesprächen mit den Beteiligten beruhigten sich die Gemüter und die Streifen konnten endgültig abrücken. Insgesamt waren vier Streifen samt Diensthundeführer im Einsatz.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell