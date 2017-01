POL-FR: Vörstetten: Falscher Polizist

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochabend wurde in Vörstetten ein junger Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Polizeibeamten auf, dass der Heranwachsende etliche Ausrüstungsgegenstände der Polizei, wie beispielsweise eine aufsteckbare blaue Rundumleuchte und einen elektronischen Anhaltesignalgeber, mitführte und auf den Bürger den Anschein eines zivilen Polizeifahrzeugs erwecken könnte. Zudem führte der junge Mann eine Schreckschusspistole sowie ein Pfefferspray mit sich. Den erforderlichen kleinen Waffenschein dafür konnte er vorweisen. Die Ermittlungen, woher diese Gegenstände stammen und warum der 20-Jährige eine so umfangreiche Polizeiausrüstung besitzt, dauern an. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Heranwachsende diese Gegenstände missbräuchlich verwendete und in der Vergangenheit bereits unzulässige Verkehrskontrollen durchgeführt hat.

Der Mann ist 20 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank und trägt dunkle Haare und einen Vollbart. Er sprach ohne auffälligen Dialekt. Das vermeintliche polizeiliche Zivilfahrzeug mit dem er unterwegs war, ist ein grauer Opel Astra Kombi.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07681 4074-0) von Mitbürgern, welche von der Person kontrolliert oder Augenzeuge davon wurden.

kg / wr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell