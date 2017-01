POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Ochsenmattstraße

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Unfallflucht in der Ochsenmattstraße

Am Mittwochmittag kam es in der Ochsenmattstraße zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr fuhr ein unbekanntes Auto gegen einen im Hof der Ochsenmattstraße geparkten Honda Jazz. Dieser wurde durch die Kollision etwa einen halben Meter seitlich weggeschoben und am Heck beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07623/74040).

