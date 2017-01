POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Wegen Glätte von Straße abgekommen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Wegen Glätte von Straße abgekommen - eine Leichtverletzte

Straßenglätte führte am Mittwochmorgen zu einem Unfall auf der B34. Gegen 8.45 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Renault die B34 von Rheinfelden kommend in Richtung Grenzach-Wyhlen. Auf Höhe des Recyclinghofs geriet sie aufgrund Straßenglätte ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Hierbei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 20000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei wurde zum Abstreuen der glatten Fahrbahn angefordert.

